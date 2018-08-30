ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг /ПРАЙМ/. Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Камчатском крае с десятью пассажирами на борту, сообщает дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

В ведомстве напомнили, что 19 июля 2018 года в Карагинском районе Камчатского края в ходе движения вертолета Ми-8Т произошло повреждение его хвостовой балки. Находившиеся на борту воздушного судна 10 человек и трое членов экипажа не пострадали.

"Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в ходе проверки следователи выяснили, что компанией, эксплуатирующей вертолет Ми-8Т, выполнялись авиационные работы и коммерческие перевозки по маршруту "Майское — река Озерная — Майское". При заходе на посадку в районе реки Озерная экипаж вертолета допустил касание земли рулевым винтом, в результате чего произошло разрушение его хвостовой балки и рулевого винта. Собственнику воздушного судна причинен материальный ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей.

"В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, собирается доказательственная база. В ходе расследования будет дана оценка действиям экипажа воздушного судна", — указывается в сообщении.

В ведомстве добавили, что оперативное сопровождение по уголовному делу оказывают сотрудники ФСБ России по Камчатскому краю.