МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Митига в восьми километрах к востоку от города Триполи на севере страны закрылся из-за происходящих рядом столкновений противоборствующих вооруженных групп и падения снарядов, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

"Работа воздушного транспорта на ливийской столицей Триполи приостановлена, аэропорт Митига, единственный в столице, закрыт из-за близости столкновений и падения снарядов рядом с ним", — говорится в сообщении телеканала.

Ранее министерство здравоохранения правительства национального согласия Ливии сообщило, что по меньшей мере 27 человек погибли, 100 пострадали при столкновениях в ливийском городе Триполи.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.