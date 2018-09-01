СОЧИ, 1 сен /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Сочи, где при посадке Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредил крылом ограждение и загорелся, в субботу будет работать в штатном режиме, без задержек, сообщила пресс-служба международного аэропорта Сочи.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредил крылом ограждение и загорелся. Все 166 пассажиров и членов экипажа были эвакуированы. По данным представителя экстренных служб, шесть человек пострадали, четверо из них госпитализированы.

"Сегодня, 1 сентября, международный аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме. Задержек рейсов на прилет и вылет в связи с инцидентом нет", — говорится в сообщении.