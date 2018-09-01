МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. На борту Boeing 737, загоревшегося после посадки в Сочи, находились 164 пассажира и 6 членов экипажа, жертв нет, сообщается на сайте авиакомпании Utair.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредил крылом ограждение и загорелся. Все 166 пассажиров и членов экипажа были эвакуированы.

"На борту самолета находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали. Жертв нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания и авиационные власти начали расследование причин случившегося.