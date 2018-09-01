МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Шесть человек, в том числе двое детей, госпитализированы после аварийной посадкой Boeing в Сочи, сообщается на сайте Минздрава РФ.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи при посадке самолет Boeing 737-800, следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. По данным авиакомпании Utair, на борту судна находилось 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет. Возбуждено уголовное дело.

"Госпитализировано шесть человек, в том числе двое детей. Погибших нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, с ними работают психологи. По поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой в федеральных учреждениях зарезервированы койки на случай, если потребуется оказание специализированной медпомощи.

Ситуация находится на личном контроле Скворцовой, добавляется в сообщении.