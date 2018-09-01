СОЧИ, 1 сен /ПРАЙМ/. Трое человек — взрослый и двое детей — госпитализированы после аварийной посадки самолета в Сочи, их жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи при посадке самолет Boeing 737-800, следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. По данным авиакомпании Utair, на борту судна находилось 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет. Возбуждено уголовное дело.

"Все 166 пассажиров и членов экипажа лайнера эвакуированы. 18 пассажирам, включая трех детей, оказана медицинская помощь на месте происшествия и в сочинских учреждениях здравоохранения — краевой больнице №4, городской больнице №4 и детской городской больнице №9. Троим потребовалась госпитализация — взрослому и двоим детям. Их жизни и здоровью ничто не угрожает", — сообщили в мэрии.