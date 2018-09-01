СОЧИ, 1 сен /ПРАЙМ/. Пассажирам загоревшегося после приземления самолета Boeing в Сочи, решившим сдать обратные билеты, предоставят возможность уехать поездом в выбранные ими даты, сообщил журналистам находящийся на месте министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800, следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. По данным авиакомпании "ЮТэйр", на борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, среди них жертв нет – от сердечного приступа на месте происшествия скончался один из сотрудников аэропорта. Возбуждено уголовное дело.

"В настоящий момент ведется выгрузка багажа с борта воздушного судна. Наземные службы готовят багаж к выдаче. Пассажирам, которые решили сдать обратные билеты, будет предоставлена возможность уехать поездом в выбранные ими даты", — сообщил Дитрих в субботу.