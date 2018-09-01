МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Ютэйр", загоревшийся в аэропорту Сочи, выпущен в 2002 году, сообщила авиакомпания.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Ютэйр", следующий рейсом Москва – Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и съехал в реку. У самолета разрушились стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Лайнер выпущен 19 ноября 2002 года и имеет действующий сертификат летной годности. Общий налет командира воздушного судна составляет 14039 часов, налет в качестве командира на данном типе — 5376 часов. Общий налет второго пилота — 12108 часов, налет на данном типе — 5039 часов", — говорится в сообщении.

"Ютэйр" отмечает четкую и профессиональную работу экипажа при оперативной эвакуации пассажиров, а также выражает благодарность "Базэл Аэро" за высокопрофессиональные действия наземных служб. Авиакомпания глубоко скорбит в связи со смертью от сердечного приступа руководителя комплексной смены аэропорта Сочи Владимира Бегияна, который эвакуировал пассажиров и координировал работу служб аэропорта. "ЮТэйр" выражает искренние соболезнования его родным и близким", — прокомментировал генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов.