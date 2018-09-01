МУРМАНСК, 1 сен /ПРАЙМ/. Власти Дании арестовали судно Novaya Zemlya, принадлежащее Мурманскому морскому пароходству, у мыса Скаген на северной оконечности страны, сообщил российский профсоюз моряков со ссылкой на координатора Международной федерации транспортников в России Сергея Фишова.

Уточняется, что Фишов получил свои данные от коллеги — инспектора федерации в Дании Мортена Баха.

Причина ареста не сообщается.

На борту 19 россиян, дальнейшая судьба которых, как и многих других моряков компании, неизвестна.

"Дело в том, что Novaya Zemlya – не первое судно пароходства, арестованное за границей. С середины июля теплоход Zapolyarye стоит у берегов Сеуты (Испания)", — говорится в сообщении.

По информации инспектора Международной федерации транспортников в Испании Луз Бас, экипаж постоянно испытывает трудности с водой, провизией и топливом. По сообщению федерации, за полтора месяца Мурманское морское пароходство смогло репатриировать лишь шестерых моряков, остальные пребывают в неизвестности.

Кризисная ситуация складывается также на судне Pomorye, застрявшем в Новом Орлеане (США). По данным координатора федерации в США Дуэйна Будракса, Pomorye стоит на рейде с середины мая. По словам начальника управления трудовыми ресурсами Мурманского пароходства Светланы Шевелевой, планировалось, что экипаж выполнит короткий рейс в США (две выгрузки и обратно в Европу), но во время рейса были утеряны два якоря. В результате судно не смогло вернуться после выгрузки в двух портах США в Европу максимум через два месяца с даты выхода.

"На сегодняшний день у моряков закончились контракты, нет американских виз, получить их – задача не из легких. Репатриация откладывается на неопределенный срок", — отмечают в профсоюзе.

"Это только те известные трудовые конфликты, в решение которых вовлечены инспекторы МФТ по всему миру. Речь идет о судьбе по меньшей мере 80 российских моряков, оказавшихся в плачевном положении по вине судовладельца. К сожалению, представители МФТ отмечают, что руководство Мурманского морского пароходства неохотно идет на контакт, а зачастую и вовсе игнорирует запросы о планах руководства по выходу из кризисной ситуации. Все это настораживает", – сказал Фишов.