КРАСНОЯРСК, 3 сен /ПРАЙМ/. Пять воздушных судов и около 40 человек будут искать в понедельник пропавший в Иркутской области вертолет Ми-8, сообщили в понедельник в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС России.

В воскресенье СК сообщил, что вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара" вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж не вышел на связь. Известно, что на борту находятся три члена экипажа. Были организованы поиски пропавшего вертолета, которые с наступлением темноты прекратили до утра понедельника.

"Сегодня кроме авиации МЧС к поискам присоединятся воздушные суда частных авиакомпаний, в общей сложности 5 единиц – 4 вертолета Ми-8 и самолет Ан-26. Задействованы порядка 40 человек", — сказал представитель СРЦ.

По данным регионального главка МЧС, поиски организованы по маршруту следования Ми-8. При этом специалисты не исключают, что, возможно, он отклонился от маршрута.