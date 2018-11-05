ТОКИО, 5 ноя — ПРАЙМ. Сеул затрудняется принять решение по железнодорожному проекту с КНДР и Россией с выходом на Транссиб, хотя он не попадает под санкции СБ ООН, на это потребуется время, заявил корейским журналистам посол Республики Корея в Москве У Юн Гын.

В условиях санкций США против КНДР Южная Корея пытается реанимировать старый проект "Раджин-Хасан" по доставке по железной дороге из России грузов в город Наджин (в северокорейском произношении Раджин), откуда морем их предполагается отправлять в порты Южной Кореи. Параллельно идет обсуждение возможности пуска поездов через территорию КНДР в Южную Корею.

По словам У Юн Гына, проект "Раджин-Хасан" "не попадает под санкции СБ ООН, но в действительности, поскольку в вопросе ослабления санкций требуется общее взаимодействие международного сообщества, корейскому правительству в индивидуальном порядке трудно принять решение по продвижению проекта "Раджин-Хасан", на это нужно время".

Вместе с тем посол Южной Кореи призвал извлечь максимум пользы из потенциала сотрудничества с Россией.

"Россия по мере развития отношений Юга и Севера станет чрезвычайно важной основой, которая даст шанс для нашего продвижения на континент", — подчеркнул посол Южной Кореи. Его страну отделяет от границ с Россией и Китаем по суше территория КНДР.

Ранее три южнокорейские компании — POSCO, Korail и Hyundai Merchant Marine, занятые в проекте "Раджин-Хасан", — сотрудничали по доставке угля в Южную Корею с совместным предприятием "РасонКонТранс", которое учреждено с участием ОАО "Торговый дом РЖД" и порта Раджин в КНДР на срок 49 лет.

В феврале 2016 года Южная Корея приостановила участие в проекте в качестве ответа на ракетные испытания КНДР. С приходом к власти в стране президента Мун Чжэ Ина в 2017 году в Сеуле был взят курс на развитие отношений с Пхеньяном, в том числе и в трехсторонних проектах с Россией.

"С приходом (к власти) президента Мун Чжэ Ина доверительные отношения Республики Корея и России как никогда углубились, и российский потенциал надо использовать максимально", — подчеркнул посол.

Интервью опубликовано южнокорейскими СМИ в понедельник, в том числе информационным агентством Ренхап.