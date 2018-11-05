ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 ноя /ПРАЙМ/. На время ремонта теплохода "Игорь Фархутдинов" на линию Сахалин-Курилы привлекут дополнительное пассажирское судно, сообщил в понедельник РИА Новости исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства области Эдуард Ри.

"На время ремонта теплохода "Игорь Фархутдинов" транспортное сообщение между Сахалином и Курилами обеспечит привлеченное судно. Министерство в настоящее время прорабатывает вопрос о постановке на морскую линию дополнительного пассажирского судна. Перевозчик и судно будут определены после 6 ноября, когда станут известны результаты отбора", — сообщил собеседник агентства.

Ранее исполняющий обязанности мэра Курильского района Вадим Рокотов сообщил, что с 7 ноября по 17 декабря теплоход "Игорь Фархутдинов", который осуществляет регулярные рейсы между Корсаковым и Курильскими островами – Итурупом, Кунаширом и Шикотаном, — пройдет плановое техническое обслуживание.

Глава ведомства добавил, что в осенне-зимний период "Игорь Фархутдинов" традиционно загружен лишь на треть, поэтому именно в это время проводится его плановый ремонт.

"Кроме того, авиакомпания "Аврора" приняла решение об использовании на курильском направлении самолетов большей вместимости. Это позволит увеличить провозную емкость и сохранить транспортную доступность Курильских островов", — сказал в заключение и.о. министра.