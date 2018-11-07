ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя /ПРАЙМ/. Скоростные морские перевозки на экранопланах планирует запустить в 2022 году резидент свободного порта Владивосток, компания "Терминал Акватика", сообщает Минвостокразвития.

Отмечается, что перевозки планируется организовать на отечественных моделях экранопланов. Инициаторы проекта уже договорились о строительстве таких машин, профессиональной подготовке кадров и обучении пилотов.

Работу такого транспорта планируется запустить во втором квартале 2022 года.

"По грузоподъемности и скорости экранопланы сочетают свойства самолётов и судов и способны эксплуатироваться на самых различных маршрутах. Принцип движения с эффектом динамического поддержания обеспечивает амфибийность, низкий уровень энергозатрат, экологическую чистоту эксплуатации и всесезонность навигации на морских и речных акваториях", — пояснил генеральный директор компании Аркадий Потапенко.

Реализация проекта региональных морских перевозок с использованием экранопланов будет проходить в несколько этапов. Первая очередь включает создание прибрежной инфраструктуры и запуск скоростных маршрутных линий: Владивосток – Славянка, Владивосток – Большой Камень и Владивосток – Находка.

Прибрежная инфраструктура предусматривает создание в зоне Уссурийского залива комплекса береговых сооружений: пассажирского терминала с автостоянкой, ангара для технического обслуживания экранопланов, конструкции для спуска на воду, а также плавучего понтонного пирса для посадки и высадки пассажиров.