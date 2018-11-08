ВАШИНГТОН, 8 ноя /ПРАЙМ/. Проблемы с датчиками самолета Boeing 737 Max могут коснуться 246 машин по всему миру, говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA), поступившем в РИА Новости.

"Boeing опубликовал бюллетень, предназначенный для экипажей, о потенциальных ошибках поступающих данных при передаче с угла атаки. Горизонтальные стабилизаторы наклоняют вниз нос самолета, что приводит к сложностям в управлении самолетом", — говорится в сообщении.

"FAA предупредило (об этом) местных перевозчиков и авиационные власти других стран, использующих Boeing 737 Max… Данная ситуация затрагивает 246 самолетов по всему миру, включая 45 из числа Southwest, American (Airlines) и United", — говорится в сообщении.