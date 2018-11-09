РИГА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Из-за сильного тумана в аэропорту "Рига" в столице Латвии задерживаются рейсы, сообщили РИА Новости в аэропорту.

Как сообщили в аэропорту, задерживается прибытие рейсов из Дублина, Лиссабона, Цюриха, Гамбурга и Копенгагена.

"Причиной задержки рейсов стал туман", — сказал представить аэропорта.

Девятого ноября на большей части Латвии был сильный туман. В предстоящие выходные во многих регионах также будет дождливо, местами сохранится туман, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.