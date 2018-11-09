КАЗАНЬ, 9 ноя /ПРАЙМ/. Самолет Embraer ERJ-135, следовавший по маршруту Казань – Абакан, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани в пятницу вечером, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"В 20.54 мск 9 ноября от диспетчера международного аэропорта "Казань" поступило сообщение о том, что самолет Embraer ERJ-135 (бортовой номер 02857), следовавший по маршруту аэропорт "Казань" – аэропорт "Абакан", совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, во время полёта произошёл отказ одной из автоматических систем.

На борту самолета находились три члена экипажа и пять пассажиров. Пострадавших нет.