МИНСК, 12 ноя /ПРАЙМ/. Оршанский авиаремонтный завод в Белоруссии, одним из стратегических инвесторов которого ранее выступал ПАО "Мотор Сич" (Украина), передан в государственную собственность, сообщил председатель государственного военно-промышленного комитета страны Роман Головченко.

Ранее белорусская генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ПАО "Мотор Сич" (Украина) за причинение Оршанскому авиаремонтному заводу ущерба в особо крупном размере. В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая Оршанский авиаремонтный завод в Витебской области, потребовал восстановить его эффективную работу. Он отметил, что "все собственники, которые здесь были (с 2012 года акционерами были ПАО "Мотор Сич" и ЗАО "Системы инвестиций и инноваций" (Белоруссия) — ред.), отказались сами от этого завода" и заявил, что теперь это "государственное предприятие с сегодняшнего дня".

"Решение, которое принял президент о возврате его (завода — ред.) в собственность государства, выполнено. В настоящее время Оршанский авиаремонтный завод полностью перешел в собственность государства. Инвестиционные договоры с прежними инвесторами расторгнуты. Акции предприятия переданы в ведение Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь", — сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в понедельник.

Он добавил, что было принято решение "сохранить завод в качестве отдельного предприятия и юридического лица".

"Мы представили трудовому коллективу новое руководство предприятия, рассказали людям… как оно собирается выводить предприятие на безубыточную работу. Кстати, по итогам октября впервые за последние годы завод имеет уже чистый положительный баланс, то есть он вышел из убытков", — сказал глава комитета.

Он подчеркнул, что есть заказы на ремонт вертолетной техники, в том числе из-за рубежа. "Завод будет развиваться. Помимо его традиционной сферы компетенции — ремонта вертолетной техники типа Ми-8 и Ми-24 — есть и другие направления, в том числе по беспилотной авиации, которые мы планируем развивать на этом предприятии", — добавил Головченко.