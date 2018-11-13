ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя /ПРАЙМ/. РЖД запустит два дополнительных скорых поезда между Приморьем и Хабаровским краем в преддверии новогодних праздников, сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

"На Дальневосточной железной дороге для удовлетворения повышенного спроса на пассажирские перевозки в преддверии Нового года вводятся дополнительные поезда между Хабаровском и Владивостоком", — пояснили в компании.

Скорый поезд №202 отправится из Хабаровска 29 декабря в 14.30 мск и прибудет во Владивосток 30 декабря в 02.51. Из Владивостока поезд №201 выйдет 30 декабря в 15.22 и прибудет в место назначения 31 декабря в 03.45.

Помимо этого перевозчики сообщили, что в составы всех пассажирских поездов в период новогодних каникул добавят дополнительные вагоны из-за роста пассажиропотока.