АБАКАН, 13 ноя /ПРАЙМ/. Датчик открытия двери сработал у Boeing-738 сразу после взлета в аэропорту Красноярска, командир принял решение посадить борт, сообщает аэропорт в своем Telegram-канале.

Самолет направлялся в Москву.

"Сегодня на рейсе SU-1485 (Боинг-738, VQBWA, вылет 09.17 (05.17)), следовавшем по маршруту Красноярск-Москва (Шереметьево), сразу после взлета произошло срабатывание датчика открытия грузовой двери. Командиром воздушного судна принято решение о посадке самолета в аэропорту вылета. Посадка прошла в штатном режиме", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины срабатывания датчика. В пресс-службе аэропорта уточнили, что борт принадлежит авиакомпании "Аэрофлот". Пассажиры находятся на борту.