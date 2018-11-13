МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Российские компании имеют альтернативные Volkswagen предложения по приобретению доли в "Группе ГАЗ", вопрос сейчас обсуждается, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер Дмитрий Козак.

"Что касается "Группы ГАЗ" и Volkswagen, это коммерческие переговоры между собственниками, есть и другие компании, которые готовы вложиться, которые готовы приобрести эти активы. В настоящее время идут переговоры. Это непубличная информация. Это российские компании, которые имеют альтернативные предложения, это все обсуждается. Нужно время", — сказал Козак.

В октябре Козак говорил, что правительство рассматривает разные варианты вывода "Группы ГАЗ" (входит в "Русские машины" Олега Дерипаски) из-под санкций США, в том числе с участием государства и других компаний — был диалог и с Volkswagen, но окончательных решений не принято.

Тогда же Минфин США продлил сроки для завершения операций с акциями, долговыми инструментами "Группы ГАЗ", а также контрактов с компанией до 12 декабря с 23 октября. Ведомство также продлило сроки для завершения операций с акциями, долговыми инструментами "Русала" и En+ и контрактов с этими компаниями — также до 12 декабря.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями. Затем эти сроки неоднократно продлялись.

В январе глава Volkswagen Group Rus Маркус Озегович заявил, что никакой конкретики по приобретению Volkswagen доли в "Группе ГАЗ" нет, этого точно не случится в 2018 году. Прошлой осенью гендиректор Volkswagen Truck & Bus Андреас Реншлер говорил, что компания обсуждает разные варианты сотрудничества с "Группой ГАЗ", в том числе приобретение доли российского производителя.