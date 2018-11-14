МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Минобороны России утвердило тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени Ильюшина (входит в дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации).

"Тактико-техническое задание на средний военно-транспортный самолет утверждено", — ответили в компании на вопрос, утверждено ли уже министерством обороны ТТЗ на создание этого самолета.

в "Ильюшине" уточнили, что создаваемый самолет будет соответствовать самым высоким требованиям. "Мы уверены, что на несколько десятилетий самолет Ил-276 станет одним из основных средств Военно-транспортной авиации", — сказал собеседник.

Ил-276 — проект двухдвигательного среднего военно-транспортного самолета, обеспечивающего транспортировку грузов массой до 20 тонн со скоростью 800 километров в час. Планируется, что первый полет он совершит в 2023 году, а серийные поставки в войска начнутся в 2026-м. Сейчас идет эскизное проектирование перспективного среднего транспортника.