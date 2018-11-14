ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя /ПРАЙМ/. Камчатские депутаты приняли закон о снижении транспортного налога для жителей региона, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Такое решение было принято после многочисленных обращений к депутатам от жителей полуострова. На протяжении нескольких месяцев данный вопрос рассматривался на заседаниях рабочей группы, в состав которой наряду с народными избранниками вошли представители краевого правительства.

"Много обращений в адрес депутатов законодательного собрания поступало по транспортному налогу, особенно когда начали повышаться цены на бензин, и это достаточно больно ударило по нашим автовладельцам. … Под снижение попадают порядка 76 тысяч единиц личного автотранспорта камчатцев мощностью от 100 до 250 лошадиных сил", — приводит пресс-служба слова спикера законодательного собрания Камчатки Валерия Раенко.

Отмечается, что закон начнется действовать с нового налогового периода. Для автомобилей от 100 до 150 лошадиных сил ставка снижается с 32 до 22 рублей, от 150 до 200 лошадиных сил снижение составит с 45 до 36 рублей, от 200 до 250 лошадиных сил – с 75 до 67 рублей.

В пресс-службе добавили, что выпадающие потери бюджета будут компенсированы за счет повышения ставок налога на мощные яхты и парусно-моторные суда, а также водный транспорт мощностью свыше 100 лошадиных сил, который используется в коммерческих целях.