МАНАМА (Бахрейн), 15 ноя /ПРАЙМ/. Генеральное управление гражданской авиации Кувейта в среду вечером распорядилась временно закрыть международный аэропорт Кувейта на прием самолетов из-за непогоды и перенаправлять рейсы в другие воздушные гавани региона, сообщил директор метеослужбы управления Имад ас-Сануси в социальной сети Twitter.

"Воздушное движение в международном аэропорту Кувейта было временно прекращено до улучшения погодных условий. Это касается прибывающих и убывающих рейсов", — отметил он.

В свою очередь заместитель генерального директора по делам аэропорта Кувейта в авиационном управлении Фахд аль-Вакяни указал, что ухудшение видимости из-за сильных дождей опасно для полетов, поэтому пассажиры будут проинформированы о новом времени вылетов.

В среду в Кувейт снова пришла непогода с проливными дождями, порывистым ветром и туманом, которая наблюдалась в стране на прошлой неделе. Тогда в результате затопления улиц из-за ливней погиб один человек.