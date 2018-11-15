МАНАМА (Бахрейн), 15 ноя /ПРАЙМ/. Базирующаяся на востоке Саудовской Аравии авиакомпания SaudiGulf Airlines пополнила свой флот десятью новыми самолетами Airbus A320neo,чтобы расширить географию полетов за пределы королевства, передает РИА Новости. Контракт между компанией-владельцем авиалиний Al-Qahtani Aviation и концерном Airbus был подписан в четверг во время авиашоу BIAS-2018 в Бахрейне.

В настоящее время основанная в 2016 году авиакомпания располагает только шестью самолетами A320, которые летают из столицы Восточной провинции королевства Эд-Даммама. В октябре SaudiGulf Airlines стала осуществлять полеты в Пакистан, который стал для нее вторым по счету международным направлением.

Как отметил глава авиакомпании Тарик Абдельхади аль-Кахтани, "эта покупка отражает намерение видеть, как саудовская авиационная отрасль продолжает развиваться и расти в поддержку масштабной реформы экономических изменений "Видение-2030".

Саудовские власти ранее анонсировали, что собираются стать лидером на рынке авиаперевозок в регионе согласно плану масштабных экономических изменений, происходящих в стране.

Самолет A320neo — узкофюзеляжный пассажирский самолет с новыми двигателями, которые позволяют снизить расход топлива на 15%. По словам представителей концерна Airbus, с момента ввода в эксплуатацию воздушного судна в 2010 году они получили более шести тысяч заказов от свыше 100 покупателей.