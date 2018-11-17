МАНАМА, 17 ноя /ПРАЙМ/. Пятый авиасалон в Бахрейне завершил свою работу рекордным для этого смотра объемом заключенных сделок в размере пяти миллиардов долларов, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и телекоммуникаций Бахрейна.

АВИАСАЛОН — РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Представители официальных делегаций, авиакомпаний, бизнесмены разъехались из Бахрейна в пятницу, суббота на военной авиабазе Сахир, где проводился авиасалон, была посвящена развлекательным мероприятиям для жителей Бахрейна. Для них авиавыставка — популярнейшее место проведения досуга для всей семьи. Когда устраивались показательные полеты, на летном поле было не протолкнуться, а к самолетам ведущих авиакомпаний региона выстраивались длинные очереди на осмотр их салонов. Наибольшим интересом у публики пользовался двухпалубный Airbus А-380, который привезла эмиратская авиакомпания Emirates.

Чтобы наблюдать за показательными полетами авиационных групп со всего мира, люди собирались не только на авиабазе. Все окрестные холмы вокруг базы были заняты многочисленными зрителями, которые не пожелали платить за билет для входа на выставку. Они приезжали заранее и удобно располагались на холмах, устраивая подобие пикников, чтобы за чашкой кофе и кальяном наблюдать за полетами. Зрители восторженно реагировали на выступления российской авиационной группы "Русские витязи", которые исполняли в небе фигуры высшего пилотажа дольше других авиагрупп — около 25 минут.

САМЫЕ КРУПНЫЕ СДЕЛКИ АВИАШОУ

Однако значительным событием эта выставка стала, прежде всего, для представителей авиакосмической отрасли.

Самые большие контракты заключили авиакомпании этого региона — Бахрейна и Саудовской Аравии. Так, заказы на самолеты и двигатели поступили авиаконцерну Airbus от базирующейся на востоке Саудовской Аравии авиакомпании Saudi Gulf Airlines, которая подписала контракт на покупку десяти самолетов A320neo с возможностью приобретения еще десяти самолетов на сумму более двух миллиардов долларов. Кроме того, эта авиакомпания заключила контракт на покупку 45 двигателей стоимостью один миллиард долларов.

В свою очередь королевские военно-воздушные силы Бахрейна подтвердили заказ на 12 боевых вертолетов американского производителя Bell AH-1Z стоимостью 912 миллионов долларов.

РОССИЙСКОЕ УЧАСТИЕ

Не остались в стороне от интереса покупателей и российские авиапроизводители. Так, "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которые демонстрировали на выставке Sukhoi Superjet 100 с изображением белого медведя, и дубайская чартерная авиакомпания Alexcina LLC подписали соглашение о намерениях на приобретение SSJ100, которая предусматривает поставки до 12 таких самолетов в страны Ближнего Востока и других регионов.

Как отметил президент ГСС Александр Рубцов, который сопровождал короля Бахрейна во время осмотра "суперджета", интерес к самолетам компании в регионе имеется, но для их эксплуатации в сложных климатических условиях машины надо серьезно готовить.

Кроме того, интенсивные переговоры во время авиашоу провели представители Роскосмоса, которые повстречались с главами космических агентств ОАЭ и Бахрейна и обсуждали с ними сотрудничество в области освоения и изучения космического пространства.

Следующий авиасалон пройдет в Бахрейне 19-21 ноября.