МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М началась на Воронежском авиационном заводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.

"Работы активно ведутся. На завершающей стадии находятся работы по разработке конструкторской документации, параллельно осуществляется сборка элементов планера. Кроме того, идет контрактация по комплектующим изделиям", — сказали в компании.

Авиационный комплекс имени Ильюшина входит в дивизион транспортной авиации Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-400М создается на базе серийного самолета Ил-96 в целях дальнейшего совершенствования самолетов этого типа и расширения их транспортных возможностей за счет удлинения фюзеляжа и установки более мощных двигателей ПС-90А1 взамен ПС-90А. Ил-96-400М может взять на борт до 400 пассажиров в зависимости от компоновки салона. Фюзеляж большого диаметра обеспечивает пассажирам современный уровень комфорта в длительных перелетах. По показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М стоит на одном уровне с мировыми аналогами. Ранее сообщалось, что презентация борта запланирована на конец 2019 года, серийный выпуск – в 2020 году.