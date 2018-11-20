МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. "Маринет" при поддержке Минпромторга РФ в 2019 году запустит проект по тестированию систем дистанционного и автоуправления судов, сообщил в ходе форума "Транспорт России" гендиректор "Отраслевого центра Маринет" Александр Пинский.

"При поддержке Минпромторга будет реализован, начиная со следующего года — буквально через несколько месяцев — комплексный проект по апробированию технологии автоматического и дистанционного управления (судов — ред.). Где с одной стороны это будет консорциум разработчиков и производителей российских, со стороны транспорта предполагаемые наши партнёры: "Совкомфлот", Росморпорт, "Пола Райз" и три судна — настоящих коммерческих судна, на которых будет идти апробирование", — сообщил Пинский.

Спикер заявил, что в 2019 году — начале 2020 года будут проведены испытания танкера, ледокола и сухогруза.

"Чтоб к 2020 году мы, завершив этот проект, имели на руках две вещи. Первая — это предложение для регуляторов по разрешению использования такого рода автоматизированных средств, для того чтобы уменьшить численность экипажа на борту и одновременно улучшить безопасность судовождения. Второе — это тиражирование и готовые технические решения, которые мы сразу будем продвигать на международном рынке…. Это одна из тех ниш, где есть все шансы занять достойное, ведущее место", — заключил Пинский.

Он также уточнил, что весной 2019 года ожидается появление нормативной базы, которая определит основные принципы использования морского и речного транспорта с высокой степенью автономности.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее подписал пять распоряжений об утверждении "дорожных карт" реализации направлений Национальной технологической инициативы — "Технет", "Аэронет", "Автонет", " Маринет " и "Нейронет". По его словам, эти документы утверждают детальные планы мероприятий по их реализации вплоть до 2035 года. Реализация "дорожной карты" "Маринет" включает в себя создание условий для применения средств безэкипажного судовождения в России.