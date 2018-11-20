НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя /ПРАЙМ/. Сотрудник Горьковского автомобильного завода погиб из-за несчастного случая на производстве, расследованием причин трагедии занимается специально созданная комиссия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАЗа.

Несчастный случай произошел на литейном производстве во вторник.

"Коллектив Горьковского автомобильного завода выражает искренние соболезнования родным и близким слесаря-ремонтника …, скончавшегося 20 ноября в результате несчастного случая в литейном производстве. Расследованием причин произошедшего занимаются представители государственных следственных органов и специально созданная комиссия, в состав которой входят специалисты государственной инспекции по охране труда, сотрудники технической дирекции ГАЗа и службы безопасности предприятия и другие. Горьковский автозавод окажет семье погибшего материальную помощь", — заявили в пресс-службе ГАЗа.

Собеседник агентства отметил, что второй участник происшествия не пострадал. "Он прошел оперативное медицинское обследование, в госпитализации не нуждается", — уточнили на заводе.