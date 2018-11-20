МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Говоря об идее уменьшить габариты ручной клади до "смешных", гендиректор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков пытается идти на шантаж правосудия и власти, считает юрист Алексей Цванидзе.

Во вторник Калмыков заявил, что не согласен с решением Верховного суда РФ, отклонившего жалобу компании по вопросу ручной клади. По его словам, компания подаст надзорную жалобу, и если по ней получит отказ, будет вынуждена поменять правила перевоза ручной клади. Он отметил, что "Победа" "с большой долей вероятности" установит "смешные габариты ручной клади, например 10 на 10 на 10 сантиметров".

"С юридической стороны я могу назвать это неприкрытым шантажом российского правосудия и власти. Именно так. Калмыков недоволен решением суда и пытается настоять на своем, угрожая уменьшить габариты. Разве это не давление? Российская судебная система такого не любит", — сказал юрист РИА Новости

Он отметил, что такое давление может обернуться противоположным результатом и помешать другим авиаперевозчикам.

"Минтранс в какой-то момент может сделать единый габарит для всех. И вот тогда "Победе" придется очень сильно пожалеть о своих требованиях. Ведь таким образом они подставят и других перевозчиков, в том числе и лоукостеры западных компаний" — сказал эксперт.