МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Следователи выясняют обстоятельства смерти 25-летнего мужчины на взлетной полосе аэропорта "Шереметьево", сообщает СК РФ в мессенджере "ТамТам".

Ранее во вторник представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что тело мужчины было обнаружено на взлетно-посадочной полосе аэропорта после взлета пассажирского самолета Boeing 737 Москва — Афины.

"Следователи выясняют обстоятельства происшествия в столичном аэропорту Шереметьево. По предварительным данным, сегодня около 20.10 на взлетной полосе при взлете самолета Боинг 737 сообщением "Шереметьево-Афины" одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщала, что личность погибшего установлена.