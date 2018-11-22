КРАСНОЯРСК, 22 ноя /ПРАЙМ/. Аэропорт Норильска принял и отправил все рейсы, которые ранее задерживались из-за метели, сообщили РИА Новости в аэропорту.

Ранее сообщалось, что вездеходы вывозят людей из аэропорта Норильска. Сам аэропорт и дорога до Норильска и Дудинки были закрыты из-за метели и штормового ветра. В данный момент дорога закрыта для легковых автомобилей. Сообщалось, что на запасных аэродромах ожидают рейсы из Москвы и Новосибирска. Также были задержаны утренние рейсы из Норильска в Москву и другие регионы.

"Аэропорт работает по фактической погоде. Все рейсы были приняты и отправлены сегодня, в том числе и ранее задержанные", — сказал собеседник агентства.

По данным сервиса "Яндекс. Погода", в данный момент в Норильске около восьми градусов мороза, дует юго-восточный ветер со скоростью чуть более семи метров в секунду, небольшой снег.