КРАСНОЯРСК, 22 ноя /ПРАЙМ/. Автодорога Норильск – Кайеркан — Алыкель, закрытая во вторник из-за метели, открыта для всех видов транспорта, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.

Ранее сообщалось, что во вторник дорога была закрыта для всех видов транспорта из-за метели, порывов ветра до 25 метров в секунду. Аэропорт также был закрыт, пассажиров вывозили с помощью техники повышенной проходимости. В четверг аэропорт принял и отправил все ранее задержанные рейсы и работает по фактической погоде.

"С 9:50 (5:50 мск) 22 ноября автодорога Норильск – Кайеркан – Алыкель открыта для всех видов транспорта", — говорится в сообщении.

По данным сервиса Yandex Погода, в данный момент в Норильске около восьми градусов мороза, дует юго-восточный ветер со скоростью чуть более семи метров в секунду, небольшой снег.