МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Более 10 рейсов задержаны и еще девять отменены в аэропортах Москвы на фоне метели с резким порывистым ветром.

В четверг столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение об ухудшении погоды в столице. По информации синоптиков, вечером четверга и в ночь на пятницу в Москве ожидаются осадки в виде снега с дождем, мокрого снега, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду и гололедица.

По данным сервиса "Яндекс. Расписание" на 22.10 мск, во "Внуково" один рейс задержан, еще два отменены, в "Домодедово" — четыре рейса задержаны, семь отменены, в "Шереметьево" задержаны шесть рейсов.