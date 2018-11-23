МЕХИКО, 23 ноя /ПРАЙМ/. Аргентинская авиакомпания Aerolineas Argentinas сообщила об отмене всех своих рейсов в понедельник, 26 ноября, из-за забастовки пилотов, наземного и технического персонала.

Как отмечается в коммюнике перевозчика, это коснется 371 рейса и затронет более 40 тысяч пассажиров. Время окончания забастовки пока не определено, предполагается, что она продлится 24 часа.

Отмена рейсов компании происходит на фоне подготовки Аргентины к проведению саммита G20 в Буэнос-Айресе с участием мировых лидеров, который запланирован на 30 ноября и 1 декабря.