БАРНАУЛ, 25 ноя — ПРАЙМ. Более 150 пассажиров рейса Барнаул — Москва авиакомпании "Аэрофлот" почти сутки не могут вылететь из краевого центра из-за плохой видимости, снега и сильного ветра, сообщили в воскресенье РИА Новости в справочной аэропорта.

"В настоящий момент задерживается рейс SU-1433, он должен был вылететь в субботу в 18.05, но из-за плохой погоды рейс перенесли на воскресенье на 20.15, все пассажиры были размещены в гостинице и обеспечены питанием. В настоящий момент они находятся в порту, где с ними работает представитель авиакомпании", — сказал представитель аэропорта.

Также по его словам, не прилетел в Барнаул и утренний рейс компании "Аэрофлот", его прибытие ожидается только в 16.00 (12.00 мск), обратно в Москву вылет ожидается в 17.00, данный рейс ожидают еще более 150 человек.

В Алтайском крае вторые сутки снегопад, метель, ограниченная видимость, при порывах ветра нулевая. Скорость ветра 16 м/с, местами порывы до 25 м/с.