ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя /ПРАЙМ/. Пассажиры чартерного рейса авиакомпании "Ираэро", которые из-за технической неисправности самолета с прошлой недели не могли вылететь с китайского острова Хайнань, прибыли в понедельник в Хабаровск, сообщил РИА Новости представитель российского аэропорта.

В пятницу представитель "Ираэро" сообщил РИА Новости, что самолет, который должен был 22 ноября доставить в Хабаровск 280 туристов с Хайнаня, по техническим причинам задерживается в аэропорту Хайкоу. Перевозчик сообщал также, что причиной задержки рейса стала неисправность гидронасоса, который заказали 23 ноября в Гонконге, но не успели доставить. Среди туристов — 30 человек из Амурской области. Пассажиров отправили в Россию ночью 26 ноября.

"Рейс совершил посадку в 12.08 (05.08 мск)", — сказал собеседник.

По данным правительства Приамурья, все пассажиры вылетят в свои города на ближайших рейсах за счет авиакомпании.

Как сообщается на сайте хабаровского аэропорта, авиакомпания "Ираэро" начала выполнять чартерные перелеты из Хабаровска в Хайкоу с 9 ноября 2017 года. Прилет из Хайкоу в Хабаровск — по четвергам, вылет из Хабаровска — по пятницам. На рейсах задействованы широкофюзеляжные Boeing 777-200ER вместимостью 371 пассажир.