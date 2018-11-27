ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя /ПРАЙМ/. Полеты по местным авиалиниям на Камчатке отменены из-за циклона, подошедшего к берегам полуострова в понедельник вечером, сообщает пресс-служба краевого правительства.

По информации синоптиков, накануне южные районы Камчатки оказались во власти циклона, который принес на полуостров сильные снег и ветер. Основной удар стихии пришелся на минувшую ночь. В настоящее время осадки прекратились, однако сильный ветер сохраняется.

"Подход циклона внес коррективы в работу авиапредприятий Камчатки. Сильный боковой ветер стал причиной отмены рейсов по маршрутам местных авиалиний", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом главный аэропорт Камчатки работает в штатном режиме, технические службы постоянно расчищают взлетно-посадочную полосу, поддерживая ее надлежащее состояние.

"К приему межрегиональных рейсов аэропорт готов, однако решение о полетах в край в сложных метеоусловиях авиакомпании принимают самостоятельно. Так, командир экипажа воздушного судна, следовавшего из Новосибирска в Петропавловск со 159 пассажирами, решил посадить самолет на запасном аэродроме в Южно-Сахалинск. Рейс из Шереметьево прибыл на Камчатку. Информация о рейсах из Владивостока и Хабаровска будет позднее", – цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимира Каюмова.

Он добавил, что сейчас порывы ветра в районе аэропорта достигают 17 метров в секунду, ожидается усиление до 25 метров в секунду.

Власти также отмечают, что ограничения движения автотранспорта по территории края в настоящее время нет. Дорожные службы работают на всех основных направлениях. В ликвидации последствий циклона на Камчатке задействованы более 130 единиц техники.