С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя /ПРАЙМ/. Более 100 человек тушат пожар на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о пожаре на территории АО "Адмиралтейские верфи" поступило в 19.00. Было обнаружено возгорание на 3 и 4 палубах строящегося дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". Площадь пожара в настоящее время составляет 300 квадратных метров.

"Учитывая характеристику объекта и угрозы распространения пламени в 19.37 пожару присвоен второй номер сложности, а в 20.07 поднят до № 3… К ликвидации пожара привлечены 24 единиц техники и 110 человек личного состава", — говорится в сообщении.