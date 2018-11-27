ЛОНДОН/МЕХИКО, 27 ноя /ПРАЙМ/. Великобритания и Аргентина достигли соглашения о создании дополнительного воздушного маршрута между Южной Америкой и Фолклендскими островами, сообщили британское и аргентинское министерства иностранных дел.

Еженедельный рейс из Сан-Паулу (Бразилия) на Фолкленды будет осуществлять британская авиакомпания Latam, раз в месяц рейсы в обе стороны будут с посадкой в Кордове (Аргентина). Договоренность была достигнута по итогам двухлетних переговоров, осуществлявшихся в соответствии с британо-аргентинским заявлением от 13 сентября 2016 года о развитии более тесных связей между странами.

"Новый маршрут поддержит экономическое развитие Фолклендов, усилит сотрудничество с Южной Америкой и принесет экономическую пользу региону", — говорится в сообщении МИД Великобритании.

"Объявление о новом рейсе из Южной Америки на Фолкленды демонстрирует реальный прогресс, особенно в преддверии саммита "двадцатки" в Аргентине. Эти новости демонстрируют наши тесные отношения с Аргентиной и то, что, несмотря на разногласия в некоторых вопросах, мы можем вместе работать над взаимовыгодными вопросами", — заявил британский министр по делам Америк сэр Алан Данкан.

"Достигнуто взаимопонимание, чтобы компания Latam начала работать на дополнительном рейсе на Мальвинские острова, вылетая из Бразилии с двумя остановками в месяц на территории континентальной Аргентины", — говорится в коммюнике МИД Аргентины.

О возможности налаживания авиасообщения между спорными островами и странами Южноамериканского общего рынка (Меркосур) заявил ранее РИА Новости глава МИД Аргентины Хорхе Фори. По его словам, речь шла как раз о создании новой воздушной связи между аргентинской материковой территорией и Мальвинскими островами в дополнение к уже существующему сейчас через Рио-Гальегос в аргентинской провинции Санта-Крус, но с вылетом из Пунта-Аренас в чилийской Патагонии.

Фолклендские, или Мальвинские, как их называют в Аргентине, острова — предмет давнего спора между Аргентиной и Великобританией, приведшего в 1982 году к вооруженному конфликту. Аргентина попыталась силой закрепиться на островах, которые Великобритания контролирует с 1833 года. В ходе конфликта погибли 649 аргентинцев и 255 британцев. В 72-дневной войне Великобритания одержала победу.

В марте 2013 года на Фолклендских островах прошел референдум по статусу архипелага. Подавляющее большинство его жителей высказались за то, чтобы территория осталась во владении Соединенного Королевства. Аргентина не признала результаты референдума. В 2016 году Британия и Аргентина договорились работать над развитием связей между странами и во имя благополучия жителей Фолклендов.