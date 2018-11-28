ТАШКЕНТ, 28 ноя /ПРАЙМ/. Представители "Российских железных дорог" обсудят строительство железной дороги "Мазари-Шариф — Пешевар" в Афганистане на многосторонней встрече в Ташкенте 3-4 декабря, сообщает в среду МИД Узбекистана.

В Женеве 28 ноября состоялась международная конференция по Афганистану. Форум был организован правительством Афганистана и ООН. В нем приняли участие президент Афганистана Ашраф Гани и представители около 70 государств, включая страны Центральной Азии, Индию, Иран, Пакистан.

В материалах министерства по итогам конференции говорится о планах строительства железной дороги от Мазари-Шарифа через Кабул до Пешавара. "В целях обсуждения данного проекта, 3-4 декабря в Ташкенте с участием представителей железных дорог России, Казахстана, Пакистана, Афганистана и Узбекистана пройдет специальная рабочая встреча", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Эта дорога может стать частью Евразийской концепции взаимосвязанности, которая сегодня поддерживается Европейским Союзом, отметили в министерстве.

В МИД напомнили, что в настоящее время узбекской стороной инициировано строительство железнодорожного коридора "Мазари-Шариф – Герат". Реализация данного проекта обеспечит работой 30 тысяч афганцев, позволит Кабулу ежегодно получать прибыль от транзита в размере 400-500 миллионов долларов, добавили в МИД Узбекистана.

Правительства Узбекистана и Афганистана в декабре 2017 года подписали соглашение о строительстве железной дороги "Мазари-Шариф – Шиберган – Маймана – Герат". Документ был подписан в ходе визита в Ташкент Ашрафа Гани в узком и расширенном составе. Протяженность линии — 760 километров. Соглашение предусматривает участие узбекской стороны в проектировании и строительстве новой дороги, а также привлечение афганской стороной финансовых ресурсов для реализации проекта.