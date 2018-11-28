МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имен выдающихся деятелей, имеющих особые заслуги перед страной. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня его подписания.

В пятницу, 30 ноября, завершится голосование в рамках проекте "Великие имена России". Предполагается, что имена выдающихся соотечественников присвоят аэропортам более 40 российских городов. Лонг-листы составила Общественная палата, по итогам опроса местных жителей были сформированы шорт-листы, по которым проходит голосование.

"Установить, что… отдельным географическим объектам (аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам) могут быть присвоены имена выдающихся государственных деятелей, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц. имеющих особые заслуги перед отечеством", — гласит указ.

Имена присваиваются в целях увековечения их памяти.

Присваивать географическим объектам имена выдающихся деятелей будет президент по представлению правительства. Предложения о присвоении имен вносятся в правительство общественной палатой России после общественного обсуждения.

"Присвоение географическому объекту имени выдающегося деятеля не является составной частью установленного наименования географического объекта…. не влечет за собой изменения установленного наименования географического объекта", — говорится в документе.

Путин поручил правительству за три недели утвердить порядок рассмотрения предложений о присвоении географическим объектам имен выдающихся деятелей. Также за месяц кабинет должен установить порядок использования присвоенных имен.