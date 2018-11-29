МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Специальные комнаты для курения следовало бы вернуть в аэропорты и на вокзалы, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов ("Единая Россия").

Отвечая на вопрос о том, следует ли вернуть комнаты для курения в аэропорты и на вокзалы, депутат сказал: "Да". "Мы на комитете раньше поддержали предложение о возврате курительных комнат в аэропорты, но не поддержал Минздрав", — напомнил он. "Мне вообще непонятна эта позиция Минздрава. Это же отдельная комната, если люди курят, то пусть там и курят. Из-за того, что такой комнаты нет, они же не бросят курить", — считает Ефимов.

Существующим запретом курения на территориях аэропортов и вокзалов не уменьшишь число курильщиков, уверен он. "Бросить курить очень трудно, поэтому из-за наличия такого запрета курить не бросают", — сказал депутат, заметив, что раньше и сам курил, но бросил.

По его мнению, молодежь надо с детства воспитывать, чтобы не курили, занимались спортом, вели здоровый образ жизни. "Сигареты должны быть дорогие", — считает первый зампред комитета.

В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале текущего года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, что и было сделано автором. После этого комитет по транспорту и строительству, являющийся соисполнителем по законопроекту, рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении. Однако комитет по охране здоровья решение по обновленной редакции до сих пор не принял, а потому на заседание Госдумы ее не выносил.

Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.