ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя /ПРАЙМ/. ВЭБ.РФ рассматривает для участия восемь проектов в судостроительном комплексе Приморья с потенциальным объемом инвестиций в 200 миллиардов рублей, сообщил глава ВЭБ Игорь Шувалов.

В рамках рабочего визита в Приморский край представители группы ВЭБ посетили судостроительный комплекс "Звезда".

"Поддержка данной отрасли оказывает прогрессивное влияние на развитие многих смежных сфер промышленности, что является ключевой задачей группы ВЭБ как института развития. В настоящее время на рассмотрении в ВЭБ.РФ находится восемь проектов, направленных на развитие судостроительного комплекса в Приморском крае, потенциальный объем участия группы ВЭБ превышает 200 миллиардов рублей. Запуск проектов даст дополнительные налоги, позволит создать новые рабочие места, улучшит качество жизни", — сказал в ходе визита на завод "Звезда" Шувалов.

В рамках Восточного экономического форума группа ВЭБ, ПАО "НК "Роснефть", ООО "ССК "Звезда", и группа "Совкомфлот" заключили ряд контрактов по строительству двух нефтеналивных танкеров с их последующим долгосрочным фрахтованием. В конце октября 2018 года наблюдательный совет ВЭБ принял решение об одобрении сделки.