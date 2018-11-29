БЕРЛИН, 29 ноя /ПРАЙМ/. Главы крупнейших немецких автоконцернов BMW, Daimler и Volkswagen приглашены во вторник на следующей неделе в Белый дом, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в бизнес-кругах.

Примет ли президент США Дональд Трамп участие во встрече, пока неизвестно. Приглашение официально направлено от минторговли США, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп заявил в июне, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Он также уже поручил министру торговли страны Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом.