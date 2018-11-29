БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя /ПРАЙМ/. Компания "Ильюшин" предлагает Аргентине приобрести "VIP-версию" Ил-96 — самолет, на котором летает президент РФ, сказал замдиректора по внешнеэкономической деятельности компании Владимир Симаков, выступая на заседании Совета предпринимателей России и Аргентины.

"Готовы предложить Ил-96 в VIP-версии. Это самолет, который находится в президентском летном отряде, и Владимир Владимирович (Путин — ред.) прилетит в Аргентину на этом самолете. Это самолет различной компоновки и модификаций", — отметил Симаков.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря. В нем запланировано участие Путина.

Симаков уточнил, что у компании есть различные варианты для рынка Аргентины, например, продукт транспортной авиации, а именно Ил-76.

?"Основное предложение — это создание логистического оператора в регионе, данный проект потребует порядка четырех-шести воздушных судов, которые можно приобрести с помощью "мокрого" лизинга или взять в аренду. Компания учтет все требования клиента, проведет подготовку судов для работы… предоставит послепродажное обслуживание, обучение специалистов и поставку необходимого оборудования", — заключил представитель компании.

"Ильюшин" — головная компания дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Чистая прибыль "Ильюшина" по РСБУ в январе-июне 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза, до 780,6 миллиона рублей, выручка увеличилась на 24%, до 4,7 миллиарда рублей.