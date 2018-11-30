МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил МВД обязать агрегаторы устанавливать в салонах такси по две камеры видеорегистрации для съемки дороги и салона машины, парламентарий разрабатывает соответствующий законопроект.

"В данный момент мной прорабатывается законопроект об обязательном наличии двух видеорегистраторов (один, направленный в салон, второй – на дорогу — ред.) в автомобилях, получающих информационные услуги от агрегатора, таких как "Яндекс. Такси", Uber и тому подобные, с возложением ответственности именно на агрегатора за неисполнение данного требования", — пишет Власов в письме начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

Политик отмечает, что в настоящее время во всем мире активно развивается тенденция на использование мобильных приложений в качестве способа заказа такси.

"Это привело к значительному понижению стоимости услуг такси и, следовательно, более высокому спросу со стороны потребителей. Однако такой высокий спрос привел к общему снижению качества оказываемых услуг по перевозке. Уровень водительского стажа водителя такси резко упал. Из профессиональных перевозчиков такси превратилось в полудилетантское сообщество. Общий уровень аварийности с участием такси увеличился", — считает Власов.

Депутат также отмечает, что профессиональные участники рынка жалуются на убыточность своего бизнеса, так как, выполняя требования о постоянном контроле за состоянием здоровья водителя перед выездом и за состоянием транспортного средства, таксопарки несут большие расходы.

"В то же время агрегаторы, заявляя, что предоставляют лишь информационные услуги, несмотря на то, что они устанавливают тарифы, фактически снимают с себя ответственность за оказание услуг по перевозке перед населением… Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", — заключил политик.