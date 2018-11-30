МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании), один транзитный поезд которой проходит по территории Украины, не получала никаких документов по ограничению на въезд в эту страну россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил РИА Новости представитель компании.

Российские пассажирские поезда уже несколько лет не курсируют в прямом сообщении с Украиной, однако есть один транзитный поезд формирования ФПК, который ходит между Москвой и Кишинёвом через Украину. На странице украинского президента Петра Порошенко в Twitter в пятницу сообщалось, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

"На данный момент в ФПК никаких документов по данному вопросу не поступало", — сообщил представитель ФПК в пятницу.

Между РФ и Украиной в данный момент нет прямых поездов российского формирования. ФПК после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сокращать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах. В конце того же года они были полностью отменены в рамках оптимизации маршрутов из-за снижения пассажиропотока.

По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва-Кишинев-Москва с остановкой. Остальные поезда, соединяющие РФ и Украину, принадлежат Украинским железным дорогам и железнодорожным администрациям стран СНГ.