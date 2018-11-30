МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Росавиация в связи с землетрясением в американском штате Аляска готова оперативно рассматривать запросы иностранных авиакомпаний на изменение конечного пункта назначения, заявил журналистам представитель ведомства.

Ранее в пятницу в 10 километрах от города Анкориджа (штат Аляска, США) произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. Аэропорт Анкориджа значительно ограничивает приём и отправку воздушных судов, обслуживание пассажирских и грузовых рейсов приостановлено.

"Через Российскую Федерацию проходят воздушные трассы, связывающие страны Юго-Восточной Азии с североамериканским континентом. В соответствии с действующими международными договорённостями любое изменение промежуточного или конечного пункта назначения должно быть согласовано со службами обслуживания воздушного движения РФ до начала выполнения рейса", — сообщили в Росавиации.

По данным Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД), ежесуточно через небо РФ транзитом в Анкоридж выполняют полеты от 50 до 60 иностранных пассажирских и грузовых воздушных судов. В связи с тем, что аэропорт Анкориджа работает в условиях чрезвычайной ситуации, экипажи иностранных воздушных судов вынуждены совершать посадки в других аэропортах США и Канады, о чем запрашивают разрешения у российских авиавластей.

"Федеральное агентство воздушного транспорта по согласованию с МИД России, следуя принципам безусловного приоритета безопасности международной аэронавигации, приняло решение и дало соответствующее распоряжение ФГУП ГК ОРВД оперативно и безотлагательно рассматривать и одобрять запросы иностранных экипажей, находящихся в воздушном пространстве России, на изменение аэропорта назначения", — отметили в Росавиации.