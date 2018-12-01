ВАШИНГТОН, 30 ноя /ПРАЙМ/. Аэропорт крупнейшего города Аляски Анкориджа открыт, сообщила администрация воздушной гавани в Twitter.

Ранее аэропорт закрывался примерно на час из-за эвакуации диспетчерской вышки.

"В терминалах есть косметические повреждения. Разорваны водопроводные трубы. Все лифты и эскалаторы не работают. Электричество работает, генераторы наготове", — написала администрация.

Также не работают транспортеры для багажа, что осложняет регистрацию на рейсы, уточнили в гавани.

При этом авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что останавливает вылеты из аэропорта до полуночи (11 утра субботы мск). Региональная авиакомпания Ravn Alaska сообщила, что отменила все полеты до середины дня (ночь на субботу мск).

Согласно табло аэропорта, по-прежнему ожидается прием многих международных рейсов. Некоторые международные рейсы прибывают с опозданием. Ряд местных рейсов отменены либо перенаправлены.

Ранее Росавиация сообщила, что в связи с землетрясением на Аляске готова оперативно рассматривать запросы иностранных авиакомпаний на изменение конечного пункта назначения.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в пятницу на Аляске неподалеку от Анкориджа. Имеется материальный ущерб, о пострадавших данных нет.