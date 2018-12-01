БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил инвесторам Японии и Китая инфраструктурные проекты РФ, их заинтересовали проекты по портам и платным дорогам, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что на встречах G20 большое внимание уделяется инвестиционному взаимодействию между странами.

"Мы провели ряд встреч с китайскими и японскими коллегами, с рядом других стран по наращиванию прямых инвестиций в Россию. В том числе в рамках инфраструктурного плана, который был представлен Россией", — сказал Дмитриев.

Он отметил, что более 100 структурных проектов из этого плана сейчас обсуждается в рамках различных правительственных комиссий.

"Мы представили эти проекты китайским партнерам, японским партнерам и планируем, что они сумеют массово нарастить инвестиции, в том числе инфраструктуру в России", — добавил глава РФПИ.

По его словам речь идет о "различных видах инфраструктуры — это и порты, и платные дороги, и логистические центры".